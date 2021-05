Sarah Harrison: Hurra, Baby Nummer 3!

Immer wieder munkeln die Fans, dass Sarah bereits mit Baby Nummer 3 schwanger ist. Das verneint die Influencerin zwar bei einer Fragerunde auf Instagram, aber plaudert trotzdem offen über ihre Familienplanung. "Es ist nicht so, aber wenn es so wäre, dann würde ich mich trotzdem freuen", so Sarah. "Ich finde, schwanger zu sein und ein Baby zu bekommen, ist einfach ein Geschenk."