Sarah Harrison: Sie überrascht mit süßer Babykugel!

Via Instagram lässt Sarah ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag mit Ehemann Dominic und den beiden Kids teilhaben. Bei einer Fragerunde durften die Fans ihr noch genauer auf den Zahn fühlen. "Was würdest du tun, wenn du jetzt unerwartet schwanger wärst?", lautete eine Frage der Community. Sarahs ehrliche Antwort: "Wenn wir den ersten Moment verdaut hätten, würden wir uns freuen denke ich." Dazu veröffentlichte die Influencerin einen Schnappschuss mit riesiger Babykugel aus ihrer zweiten Schwangerschaft. Klingt so, als wenn ein weiteres Baby momentan nicht geplant ist. Doch wer weiß, wie das Leben noch so spielt...