Sarah Harrison: Traurige Baby-Beichte kurz vor der Geburt!

#ssw33 #proud 😁 schon wieder ist eine Woche um und ich komme dem Ziel näher, meine Maus in die Arme zu schließen. Langsam merke ich, dass mir jede Bewegung schwerer fällt und ich nach nur wenig Action sofort müde bin. Der Bauch macht riesen Schübe, drückt und spannt. Ich spüre die Hormone in meinem Körper - meine Laune ist super und im nächsten Moment könnte ich weinen. Tägliche Übungswehen und schwere Beine begleiten meinen Tag. Ich muss ehrlich gestehen, eine Schwangerschaft sieht toll aus, aber jede Mama weiß, sie ist nicht jeden Tag ein Zuckerschlecken und trotzdem genieße ich jede Sekunde, da ein kleines Wunder in mir wächst. Der Körper einer Frau leistet so viel und darauf dürfen wir stolz sein 💪🏻🤰🏼 Mit was hattet ihr zu kämpfen? #proudmom #pregnant #schwangerschaft #9monthspregnant #teamharrison