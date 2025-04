Sarah-Jane Wollny: Abrechnung mit Ex Tinush!

Vier Jahre und acht Monate lang waren die beiden ein Paar. Was am Ende zum Liebes-Aus geführt hat, ließen Sarah-Jane und Tinush zunächst offen. Aber jetzt bricht die Wollny-Tochter ihr Schweigen und rechnet knallhart mit ihrem Ex ab. "Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", erklärt die 26-Jährige offen in ihrer Instagram-Story, schließlich sei Tinush in ihrem Leben immer "Prio Nummer eins" gewesen, sie selbst habe sich immer "hinten angestellt".

Die Zeit direkt nach der Trennung sei extrem schwer gewesen, "weil sich auch die Gewohnheiten alle ändern", sagt sie. Aber sie kann auch etwas Positives finden: Sie hätte durch die Trennung gemerkt, wie viele Menschen hinter ihr stehen und dass Tinush keineswegs der einzige ist, den sie hat.