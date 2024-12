"Temptation Island VIP": Neue Details über Tinush & Lisas Einzeldate-Nacht enthüllt!

Während die Szenen mit Sarah-Janes Verführer Cem rausgeschnitten wurden, verfolgten die Zuschauer gebannt, wie ihr Freund Tinush in der Männervilla nichts anbrennen ließ. Vor allem mit Verführerin Lisa flogen die Funken. Ein verliebter Blick hier, kleine Eifersuchts-Spielchen da – dass Tinush in Lisa echtes Traumfrau-Material gesehen zu haben schien, fiel auch den anderen Kandidaten der Sendung auf. Mehr als in seiner Freundin Sarah-Jane? Lange Zeit schaffte es der 26-Jährige nämlich nicht, seiner Partnerin zu sagen, dass sie seine Traumfrau ist – bis zum finalen Lagerfeuer. Die Worte über die Lippen zu bringen, war für ihn eine echte Erleichterung, wie er nun in einer Fragerunde auf Instagram bestätigt: "Es hat sich sehr schön angefühlt, ihr mein Herz auszuschütten und ihr diese Worte zu sagen, aber gleichzeitig habe ich mich auch so schuldig gefühlt, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu erkennen."

Die späte Einsicht nehmen ihm jedoch nicht alle Fans ab. Einer schreibt: "Was du gesagt hast, war schön, aber leider nicht so gemeint. Du hast dich in Lisa verliebt." Eine Anschuldigung, die Tinush nicht auf sich sitzen lassen kann. Er stellt klar: "Ich habe mich nicht in Lisa verliebt und ich habe auch keine Gefühle für die Frau gehabt." Nach der Sendung bestünde heute kein Kontakt mehr zu den Verführerinnen, wie er weiter verrät. Einzig und allein mit seinem "Bro" Verführer Göktug "Gök" (27) sei er noch dicke.