Sarah-Jane Wollny: "Habe gedacht, es wäre einfacher!" Der traurige Grund für das Aus

Sarah-Jane Wollny (26) und ihre Freund Tinush stellen aktuell ihre Beziehung bei "Temptation Island VIP" auf den Prüfstand. Bisher wurde vor allem sie enttäuscht. Tinush öffnete nicht nur einer Verführerin ihr Bikinioberteil mit den Zähnen, sondern legte auch einen heißen Lapdance hin. "Ich hätte nicht gedacht, dass in den ersten Tagen so krank viel passiert. Ich find’s heftig, ich bin geschockt!", schluchzte Sarah-Jane am Lagerfeuer, als sie die Bilder zu Gesicht bekam. Seit der Ausstrahlung hat sich die Wollny-Tochter auch auf Instagram rar gemacht.