Sarah-Jane Wollny: Bittere Tränen bei "Temptation Island VIP"! "Bin geschockt!"

Wie schwer wird es für Tinush standhaft zu bleiben? Nun stand das erste "Temptation Island VIP"-Lagerfeuer an und das hatte es für Sarah-Jane Wollny bereits in sich. Der sonst so schüchterner Tinush kam bereits in den ersten Tagen in der Männer-Villa aus sich herausgeht und ließ auch mit den Verführerinnen ordentlich die Sau raus – Körpernähe inklusive. Eine der Frauen durfte sich sogar über einen Lapdance des Freundes der Wollny-Tochter freuen.

Zu viel für Sarah-Jane, die diesen Anblick kaum fassen konnte. Ihr schossen die Tränen in die Augen und sie musste zugeben: "Ich hätte nicht gedacht, dass in den ersten Tagen so viel passiert. Ich finde es heftig, ich bin geschockt!" Doch damit nicht genug. Die Tochter von Silvia Wollny (59), bekam dann noch Ausschnitte zu sehen, in denen Freund Tinush nicht ausschließt, dass er sich in dieser Kulisse neu zu verlieben könnte. Auweia ...

Doch auch anderes herum, schien Tinush die Auschnitte, die er von Sarah-Jane zu sehen bekam, gar nicht gut aufzunehmen. Denn auch die Blondine hatte ihren Spaß mit den Verführern und feierte ausgelassen in der Frauen-Villa – trank sogar aus dem Bauchnabel eines Mannes. Bilder, die ihrem Freund so gar nicht gefielen. Er gestand am Lagerfeuer: "Ich dachte schon, sie wird sich da zurücknehmen und würde da an mich denken. Das verletzt mich schon auf jeden Fall." Ob sich die beiden damit nun wohl gegenseitig hochschaukeln werden und mit weiteren Aktionen dem anderen einen reinwürgen wollen, bleibt abzuwarten. Denn wie heißt es bei "Temptation Island"so oft? Wie du mir, so ich dir.

