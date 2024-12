Sarah-Jane Wollny: Heftige Sex-Demütigung! Tinush will mehr Action im Bett

Für die sensible Sarah-Jane sind diese Bilder unerträglich. "Die Ausstrahlung ist härter als das Experiment selbst", gibt sie jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram zu. "Ich sehe jetzt Sachen, die ich dort nie gesehen habe. Aber sie wussten, wenn sie mir das alles zeigen, hätte ich zu 100000 Prozent abgebrochen".

Ob Sarah-Jane und Tinush nach dem ganzen Drama noch ein Paar sind? "Nachdem die Wiedersehensshow online ist, darf ich euch endlich sagen, was Sache ist", kündigt sie an. "Die wird Ende Dezember online sein, denke ich. So wie die letzten Jahre." Bis dahin behält Sarah-Jane ihren Beziehungsstatus für sich.

Was waren die größten Skandale der Wollnys? Das erfahrt ihr hier im Video: