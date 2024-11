Sarah-Jane Wollny: Tränen am Lagerfeuer! "Das ist nicht der Mann, den ich liebe"

Als Sarah-Jane die Bilder am Lagerfeuer zu Gesicht bekommt, kullern dicke Tränen. "Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Das ist nicht der Mann, den ich ich liebe. Sowas würde ich ihm niemals antun", schluchzt sie. Sarah-Jane ist extrem enttäuscht von ihrem Partner. "Ich werde in der Villa nichts mit einem anderen Kerl machen, was ihn verletzt. Und er geht in der Villa ja voll auf Angriff und signalisiert, dass er Bock auf sie hat. Ich zweifle gerade wirklich daran, ob wir als Paar hier rausgehen."

Ob die beiden ihre Beziehung doch nochmal retten können? Aktuell stehen alle Zeichen auf Trennung. Auf Instagram offenbarte sie kürzlich, dass der Dreh "krass" gewesen sei. "Ich habe gedacht, es wäre einfacher." Ob sie ihre Teilnahme bereut? "Auf der einen Seite Ja und auf der anderen Nein." Es bleibt also spannend.

Was waren die größten Skandale der Wollnys? Das erfahrt ihr hier im Video: