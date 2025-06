Sarah-Jane Wollny: Horror-Trip! Sie enthüllt schlimme Details

"Ich habe meinen Teil mit der Werbung gemacht und komme dann da an – und es ist keine Unterkunft für mich da", klagt sie. Ganze drei Stunden habe sie warten müssen, bis sie dann in einer Villa abgeliefert wurde. Dort soll es richtig dreckig gewesen sein. "Die Küche, der Kühlschrank, die Toilette – einfach absolut widerlich (...)! Ihr müsst verstehen: Ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Villa reingekommen bin, habe ich mich so unwohl und eklig gefühlt. Das war einfach absolut gar nichts für mich!"