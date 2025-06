Sarah-Jane Wollny & Calvin Kleinen zeigen sich zusammen: Doch die Fans sind wenig begeistert

Zuletzt reiste sie nach Kroatien und hatte dort jede Menge Spaß. Auch mit einem ganz besonderen Promi-Herren: Playboy Calvin Kleinen (33). Für einen kurzen Instagram-Clip, den der Hobby-Sänger in Kroatien am Whirlpool gedreht hat, holte er sich auch die Tochter von Silvia Wollny (60) vor die Kamera. Im sexy weißen Badeanzug sitzt die 26-Jährige an der Seite des Womanizers und trällert seinen Song "Ex on the Beach" mit. Doch die Fans sind wenig begeistert.