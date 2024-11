Sarah-Jane Wollny: Klare Worte zu "Temptation Island VIP"! Sie spricht über ihren Rückzug

In der Sendung wurde schnell klar, dass Sarah-Jane und Tinush mit einigen Problemen zu kämpfen haben. "Ob sie meine Traumfrau ist, das bin ich gerade noch so ein bisschen am Herausfinden", gab er offen zu. Sie beschwerte sich über zu wenig Engagement. "Ich habe oft das Gefühl, dass er mich an die letzte Stelle stellt und dann Sachen vergisst, die mir sehr wichtig sind." Er würde lieber zum Sport gehen, als sie mit süßen Aufmerksamkeiten zu überraschen. "Das ist auch immer ein Streitpunkt, dass er so einfallslos ist."