Sarah-Jane Wollny: "Sehr enttäuscht!" Diesen fatalen Fehler hat Freund Tinush gemacht

In der Frauenvilla schüttet Sarah-Jane ihr Herz aus. "Ich habe oft das Gefühl, dass er mich an die letzte Stelle stellt und Sachen vergisst, die mir sehr wichtig sind", erzählt sie offen. Kurz vor dem Einzug wollten sich die beiden einen Brief schreiben für die Zeit, in der sie getrennt sind. "Dann sitzt er ganz gechillt bei mir auf dem Bett und sagt: 'Tut mir leid, ich habe den Brief vergessen.' Weil Sport, Aufräumen und Koffer packen wichtiger waren", so die Wollny-Tochter weiter. "Da war ich schon sehr enttäuscht. Ich hatte einen Brief geschrieben."