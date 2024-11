Sarah-Jane Wollny: Nach Temptation Island - Jetzt redet Tinush Tacheles!

In einer Fragerunde packt Tinush nun endlich über die Gründe aus. In einer Story verrät er: "Sarah-Jane kannte bereits einen Teil meines Freundeskreises (meine beste Freundin), nur meine Jungs hatte sie bislang nicht kennenlernen können, da es sich einfach nicht ergeben hatte." Wieso das so ist? Auch dafür hat er eine Erklärung: "Da meine Jungs und ich uns auch nur selten treffen (vllt so einmal in 1-2 Monaten) und diese Treffen reine Männerrunden waren, hätte sie sich als einzige Frau unwohl gefühlt." Ob es noch zu einem Treffen in der Zukunft kommt? Wer weiß! Denn aktuell wird heftig spekuliert, ob Sarah-Jane und Tinush überhaupt noch ein Paar sind. Doch die Antwort bleibt der TV-Star den Fans schuldig. "Dazu darf ich mich leider noch nicht äußern. Ihr müsst euch bis zur Wiedersehensshow gedulden!" Es bleibt also spannend ...

