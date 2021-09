Sarah Jessica Parker & Chris Noth: Liebes-Hammer am "Sex and the City"-Set!

Auch auf ihren privaten Insta-Profilen lassen die beiden Serien-Darsteller die Funken fliegen, beide posten immer wieder gemeinsame Bilder vom Set – gerade zeigten sie sich sogar beim Kuscheln im Bett! „Wie in alten Zeiten“, kommentierte Chris das Foto. Das dürfte auch Sarahs Ehemann Matthew Broderick (59) gedacht haben, allerdings mit genervtem Unterton! Denn schon als vor gut 20 Jahren die Dreharbeiten für „SATC“ liefen, soll die außergewöhnliche Vertrautheit zwischen Sarah und ihrem Kollegen Chris bei Matthew nicht gerade für Begeisterung gesorgt haben… „Matthew traut Chris nicht über den Weg“, hatte damals ein Insider verraten. Sicher, sowohl SJP als auch Chris Noth haben sich stets bemüht zu betonen, dass sich zwischen ihnen alles auf rein freundschaftlicher Ebene abspielt. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass aus Freundschaft plötzlich doch noch mehr wird – just like that…

