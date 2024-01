Sarah Kern: Das wird ihre größte Herausforderung im Dschungelcamp

Sarah Kern (56) geht in den Dschungel: Schon in wenigen Tagen ist es so weit und die Designerin wird ihre Reise nach Australien antreten. Neben Schauspieler Heinz Hoenig und Schumacher-Ex Cora Schumacher oder Ex-Fußballer David Odonkor versucht die 56-Jährige den Dschungelprüfungen standzuhalten und im besten Fall am Ende die Krone mit nach Hause zu nehmen. Jetzt verrät sie, was der Beweggrund für ihre Teilnahme war und was ihre größte Herausforderung während der Zeit werden könnte.