Dschungelcamp 2024: Enthüllt! Das sind die Begleitpersonen der Promis

Wie jedes Jahr darf auch dieses Mal jeder Promi eine Begleitperson mit nach Down Under nehmen. Während die Kandidaten am Lagerfeuer sitzen und Kakerlaken essen, dürfen es sich ihre Liebsten im Versace Hotel gut gehen lassen. Sender RTL hat gerade bekannt gegeben, wen sich die Camper als Begleiter ausgesucht haben.