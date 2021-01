Sarah Knappik: Sie ist schwanger!

Sieben Monate lang hat das Model die Schwangerschaft ganz im privaten genossen. Und das aus einem bestimmten Grund! "Die Gesundheit meines Kindes ist das Allerwichtigste. Es gibt eben Menschen, die mir weniger wohlgesonnen sind. Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte mein Baby und mich schützen", erklärt sie im Interview mit "Bild".

Das sie in anderen Umständen ist, hat sie übrigens daran gemerkt, dass sie plötzlich unglaubliche Lust auf Gulaschsuppe hatte - um 9 Uhr morgens! "Dann wussten wir, irgendetwas ist anders. Und so wurde ein Schwangerschaftstest organisiert ..." Mit "wir" meint sie den Papa ihres Kindes. Doch wer ist das eigentlich? "Es ist auf jeden Fall nicht Darth Vader. Aber Scherz beiseite, mein Partner möchte nicht an die Öffentlichkeit. Wir kennen uns schon länger, irgendwann hat es Klick gemacht", so die 34-Jährige.

