Sarah Knappik: Überraschende Hochzeits-News!

Sarah war Trauzeugin

Jedoch handelte es sich nicht um ihre eigene Trauung, sondern um die von zwei schwulen Freunden. "Anstatt irgendwelchen Puppen für ein komisches Outing zu gratulieren, wäre es schön sich auf echte Dinge zu konzentrieren, die uns voranbringen! Ich bin stolz vor wenigen Tagen Trauzeugin zweier Männer gewesen zu sein!", schrieb das -Sternchen zu einem Schnappschuss, der die Hände des Brautpaars und der Trauzeugen zeigt. "Erst seit dem 01.10.2017 ist es möglich für homosexuelle Paare zu heiraten! Das ist krass!"

Baby-News im Hause Knappik

Und wie sieht’s mit Sarahs eigenem Liebesleben aus? Einen neuen Freund scheint es momentan nicht zu geben. Doch unglücklich ist sie deswegen trotzdem nicht. Erst kürzlich wurde Sarah Patentante des kleinen Milans. Ihr Bruder ist letztes Jahr Papa geworden. Mit eigenen Kindern will sich die 31-Jährige aber noch Zeit lassen. "Ich glaube, wir Frauen brauchen uns heutzutage nicht mehr so stressen und das Schöne ist auch, man bekommt ja noch mehr Wissen und Lebenserfahrung", verriet sie vor kurzem. Vielleicht ändert sich ihre Meinung ja bald...