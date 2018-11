Sarah Lombardi: "Das macht mich traurig"

Oh je, was ist denn bei Sarah Lombardi los?

Eigentlich könnte es für momentan nicht besser laufen. Beruflich ist sie auf der absoluten Überholspur und auch privat hat sie mit Roberto einen neuen Mann fürs Leben gefunden. Doch jetzt der Schock! Wie die nun verrät, würde sie ein Punkt in ihrem Leben gerade ein wenig traurig stimmen…

Pietro Lombardi: Herber Tiefschlag von Sarah!

Sarah Lombardi lässt sich gehen

Via " " verkündet Sarah nun in ihrer Story, dass sie momentan das Gefühl hat, dass sie sich etwas gehen lässt. So berichtet die Beauty: "Allgemein merke ich einfach, dass ich mich total habe gehen lassen die letzten Tage. Ich weiß auch nicht, so Outfit-Technisch und meine Haare und nie geschminkt." Abschließend fügt sie hinzu: "Macht mich traurig". Ein Glück, dass ihr ein ganz besonderer Mensch trotzdem gute Laune zaubert...

Er heitert Sarah auf

Obwohl sich Sarah scheinbar äußerlich nicht so richtig wohl fühlt, lässt sie sich die Laune dadurch nicht vermiesen. So ergänzt sie in ihrer "Story": "Aber dafür habe ich einen kleinen, wunderschönen Mann an meiner Seite." Wer damit gemeint ist, ist klar: Sohn Alessio! Warum Sarah in der letzten Zeit auf den "natural"-Look setzte. Ist allerdings nicht bekannt. Fakt ist jedoch: Ihr steht definitiv beides!