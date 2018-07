Sarah Lombardi: Die Haare sind jetzt noch kürzer!

Neue Haare, neuer Lebensabschnitt! Pünktlich zu ihrer Solo-Karriere als Sängerin, griff mutig zur Schere und ließ sich vor einigen Monaten ihre lange Mähne schneiden. Das Ergenis: Ein Long Bob. Jetzt sind die Haare noch kürzer geworden!

In ihrer -Story bekommen die Fans Sarah Lombardis neue Frisur zu sehen. Der Long Bob ist Geschichte! Sarah ließ noch einige Zentimeter ihrer Haare schneiden und präsentiert ihren neuen Bob im sexy Sleek Look.

Mit der neuen Frisur wirkt die 25-Jährige viel erwachsener. Statt dem süßen Girlie zeigt sie sich als junge und elegante Frau.

Sarah Lombardi zeigt ihre neue Frisur Foto: Instagram/ Sarah Lombardi

Sarah Lombardi: So schwer fiel ihr die Trennung von ihren Haaren

Mit der neuen Frisur wirkt Sarah Lombardi extrem selbstbewusst. Es scheint, als habe sie sich endlich an ihre kurze Mähne gewöhnt. Bei ihrem ersten Friseurbesuch kullerten jedenfalls noch einige Tränen. Trotzdem war sie sehr stolz auf sich. "YES I DID IT! Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels... ich habe in der letzen Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie ! Das ist erst der Anfang ... ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau , starke Mama", schrieb sie damals bei Instagram.