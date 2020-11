Sarah Lombardi: Jetzt spricht Mama Sonja Klartext!

Wie Mama Sonja nun berichtet, war sie in der Zeit von "The Masked Singer" ganz schön angespannt. So postet sie nun ein Bild von Sarah, mit dem sie ihr zu ihrem Sieg gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch meine kleine Prinzessin! Du warst so toll. So wahnsinnig gut. Du hast mich mit jedem Lied berührt und sprachlos gemacht. Mein kleines Skelett ich verneige mich vor dir, du bist großartig . Ich liebe dich für immer!" Ebenfalls ergänzt sie: "PS: Bitte, ich möchte nicht mehr eingeweiht werden, es war die Hölle immer zu lügen." Das so eine zuckersüße Nachricht von der treuen Lombardi-Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...