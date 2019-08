Reddit this

Sarah Lombardi: Kilo-Kracher! So viel hat sie abgenommen

Wow, sieht die toll aus! begeistert gerade alle mit ihrem durchtrainierten Body. Mehrmals die Woche schwitzt die 26-Jährige dafür im Fitnessstudio. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt!

So viel hat Sarah Lombardi abgenommen

Denn die verrät auf ihrem -Account, dass im letzten Jahr fast vier Kilo gepurzelt sind. In ihrem Gym ließ Sarah ihre Werte analysieren. Und auf das Ergebnis ist sie mächtig stolz. Vor einem Jahr wog die ehemalige " "-Kandidatin noch 55,3 Kilo. Mittlerweile bringt sie nur noch 53,2 Kilo auf die Waage. Und das Beste: Sarah hat nur Fett abgenommen. 2018 hatte sie eine Körperfettmasse von 14,1 Kilo, heute sind es 10,8 Kilo. "Ich habe einfach fast vier Kilo Fett verloren. Das fand ich echt krass", freut sie sich.

Kilo-Zoff mit Freund Roberto?

Ob Freund Roberto darüber auch so begeistert ist? In der Vergangenheit erzählte Sarah gegenüber "red!", dass er mehr auf Rundungen steht. "Also er sagt, ich dürfte auch kurvig sein (...). Und er sagt auch immer: 'Du darfst auf gar keinen Fall deine ganzen Kurven verlieren, ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen die speckige Sarah haben!' Er mag meine Hamsterbäckchen. Er sagt, die werden langsam zu dünn." Hoffentlich führt Sarahs Abnehm-Wahn nicht zum handfesten Beziehungs-Zoff im Hause Lombardi...

