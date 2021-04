Sarah Lombardi: Komplett am Ende! Sie macht ein bitteres Geständnis

Für Sarah Lombardi läuft es momentan richtig rund! Sie begeisterte nicht nur in TV-Shows wie "The Masked Singer" oder "Dancing on Ice", sondern startet auch wieder voll mit ihrer Musik durch. Vor kurzem hat die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin ihr drittes Album "Im Augenblick" auf den Markt gebracht. Und auch privat schwebt Sarah auf Wolke 7. Derzeit plant sie ihre Traumhochzeit mit Julian Büscher. Doch so rosig sah es nicht immer aus...