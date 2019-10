Sarah Lombardi: Skandal in aller Öffentlichkeit

Aus Fehlern lernt man eigentlich – doch damit scheint die Sängerin nicht viel am Hut zu haben: Obwohl ihr Auto gerade erst wegen Falschparkens abgeschleppt wurde, setzte sie jetzt noch einen drauf – ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen.

Die Situation kennt jeder: Man hat es eilig, will schnell noch was erledigen, kann aber den verflixten Wagen nirgends abstellen. Nur der Behindertenparkplatz direkt vorm Supermarkt-Eingang ist wieder mal frei. Klar, da kann schon mal die Gewissensfrage aufkommen. Darf man mal ausnahmsweise? Klare Antwort der Straßenverkehrsordnung (und des sozialen Anstands): Man darf nicht! Was aber anscheinend nicht weiter stört, jedenfalls parkte sie ihren brandneuen Audi Q8 Diesel-SUV jetzt kurzerhand im verbotenen Bereich, und das auch noch kreuz und quer. Was nicht nur ganz schön verantwortungslos ist, sondern auch leichtsinnig.

Sarah Lombardi ein Verkehrs-Rowdy?

Erst vor ein paar Wochen musste Sarah Lombardi ihr verboten abgestelltes Fahrzeug vom Abschleppplatz holen, was sie nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch eine Stange Geld kostete. Ein heilsamer Schock? Offenbar nicht! Dabei wären im aktuellen Fall neben den rund 260 Euro fürs Abschleppen noch 35 Euro Bußgeld wegen Blockierens eines Behindertenparkplatzes fällig gewesen. Zwar hat Sarah diesmal Glück gehabt, doch die Punkte, die sie in Flensburg gespart hat, werden ihr definitiv vom Karma-Konto abgezogen…