Sarah Lombardi: Süße Neuigkeiten! Ihr Leben steht Kopf!

"Heute habe ich mein erstes Schauspiel-Coaching. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Julian ist auch dabei und ich bin so froh, ihn an meiner Seite zu haben", erklärt Sarah nun in ihrer Instagram-Story. Eine Neuigkeit, die von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt. So fragen sie neugierig, was Sarah denn vorhabe. Genaueres will die Sängerin aktuell jedoch noch nicht verraten. So erklärt die geheimnisvoll: "Das ist für was ganz Besonderes, was ich euch noch nicht verraten kann, aber hoffentlich bald." Worum es sich wohl dabei handelt? Wir können definitiv gespannt sein...