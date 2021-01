Sarah Lombardi & Julian Büscher: Erste Hochzeits-Details enthüllt

Hochzeit noch in diesem Jahr?

Während einer Fragerunde namens "True or false" dürfen die Fans Sarah Fragen stellen und sie verrät, ob es sich dabei um die Wahrheit handelt. Ein Fan stellt die Behauptung auf, dass die Sängerin und Julian noch in diesem Jahr heiraten werden. Ihre klare Antwort: "TRUE! Aber das steht zurzeit leider noch etwas in den Sternen. Durch die aktuelle Situation lässt sich hier noch nicht wirklich planen, aber eigentlich war das unser Wunsch gewesen, dieses Jahr zu heiraten."