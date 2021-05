Sarah Lombardi & Julian: So schön war ihre heimliche Hochzeit

Romantische Hochzeit im Grünen

Die beiden haben sich im Landhaus "Hoher Darsberg" in der Nähe von Heidelberg das Ja-Wort gegeben. "Als wir dort angekommen sind, hat es sich einfach so magisch angefühlt und es war wie in einer kleinen Traumwelt", verrät Sarah auf Instagram. "Diesen Tag werde ich niemals vergessen – es war alles magisch. Wir haben im engsten Familienkreis gefeiert, gerade das war so besonders. Es hätte nicht schöner sein können."

So richtig haben Julian und seine Liebste aber noch nicht realisiert, dass sie nun verheiratet sind. "Wir sind richtig glücklich. Wir können es irgendwie noch nicht glauben, wir müssen diesen ganzen Tag nochmal richtig Revue passieren lassen", so Sarah.