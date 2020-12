Sarah Lombardi: Verzweifelter Hilferuf! Drama vor Weihnachten

Glücklicherweise kann sich Sarah auf ihre Follower immer verlassen. Nach ihrem verzweifelten Hilferuf haben sich tausende Fans gemeldet. "Wow, es kommen so viele Nachrichten von euch! Ich habe sogar Nachrichten bekommen, dass man mir Christbaumkugeln vorbeibringen will, weil man so viele zu Hause hat. Das ist total lieb von euch!", freut sich die 28-Jährige. Dann ist Weihnachten ja gerettet!

Große Sorge um Sarahs Sohn Alessio! Was vor kurzem passiert ist, erfahrt ihr im Video: