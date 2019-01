Sarina Nowak: Süße Baby-Beichte!

Durch "Germany's Next Topmodel" wurde Sarina Nowak bekannt. Doch aus dem süßen kleinen Mädchen ist eine sexy Frau geworden. Mit klaren Zukunftsplänen...

Sarina Nowak auf Erfolgskurs

Früher schlank, hat sich Sarina Nowak extrem gewandelt. Sie hat keine Lust mehr auf das Mager-Diktat. Mittlerweile arbeitet die Blondine erfolgreich als Curvy-Model. Und begeistert aktuell sogar als Eis-Prinzessin. Bei "Dancing on Ice" (sonntags, 20.15 Uhr) macht sie eine super Figur. Aber auch privat kann sich die 25-Jährige nicht beschweren....

Sarina Nowak: Playboy-Sensation!

Sarina Nowak: Baby-Beichte

Seit einiger Zeit lebt Sarina Nowak in Los Angeles. "Es läuft momentan sehr gut und ich habe vor acht Monaten mit dem Schauspielunterricht angefangen. Ich möchte in der Schauspielerei jetzt richtig Fuß fassen, auch wenn es dort nicht einfach ist", so das Model gegenüber inTouch Online. Und auch die große Liebe hat sie in der Stadt der Engel gefunden. Ihren Freund Louis lernte sie in einem Handy-Shop kennen. Mittlerweile sind sie unzertrennlich.

Und selbst Kinder kann sie sich mit ihrem Schatz vorstellen. "Ja klar, irgendwann auf jeden Fall", schwärmt sie im Interview.