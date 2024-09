Sasha: Eigene TV-Show? Sein großer Traum rückt näher!

Sasha ist Teil des Halloween-Specials von "LOL: Last One Laughing" (Amazon). In der großen Nicht-Lachen-Challenge tritt er gegen Mirja Boes (53), Annette Frier (50) und Bill und Tom Kaulitz (beide 35) an. Ein echter Ritterschlag für Sasha, denn die Show zählt aktuell zu den erfolgreichsten Formaten überhaupt! "Ich war immer schon mehr Entertainer, als nur Sänger", sagt der Wahl-Hamburger. Unvergessen sein Auftritt als singender Cowboy in der "Bullyparade" 2002 mit "LOL"-Macher Michael Herbig (56) als Indianer Winnetouch an seiner Seite – noch heute lachen die Fans Tränen!