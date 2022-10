Sasha: Horror-Unfall! Ehefrau Julia hat solche Angst

"Die Folgen des Unfalls sitzen bei ihm fest im Unterbewusstsein", erklärt Sashas Frau Julia gegenüber "Bild“´" und spielt auf einen Autounfall vor 33 Jahren an. Der damals 17-jährige Sänger nahm das Auto seiner Mutter für eine nächtliche Spritztour – betrunken und ohne Führerschein. Und die endete beinahe in einer Katastrophe. Er kam von der Straße ab, schrammte mehrere Bäume, bis ein Holzpfahl das Auto durch die Frontscheibe zwischen Fahrer- und Beifahrerseite aufspießte und ihn so zum Halten brachte.

"Erst heute weiß ich, wie viel Glück ich hatte", so Sasha. "Ich weiß aber auch, dass es dringend notwendig ist, endlich meinen Führerschein zu machen. Schon um meine Frau zu entlasten. Sie muss ja jede Fahrt machen." Dabei hat die gar nichts dagegen: "Ganz ehrlich: Wenn mein Mann am Steuer sitzen würde, ich daneben und unser Sohn hinten, wäre ich ziemlich nervös. Er ist so ein Träumerle. Ich hätte Angst, wenn du fährst."

Aber Sasha lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. "Nächstes Jahr wird mein Führerschein-Jahr, ich spüre es. Ich werde ihn heimlich machen und meine Frau überraschen."