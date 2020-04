Sasha: Frau & Kind! So anders lebt der Schmusesänger heute!

Wenn Sasha in den 90ern „If You Believe“ anstimmte, dann verloren zahllose Frauen ihre Herzen an den blonden Sänger aus Soest. Mehr als 20 Jahre sind seinem Durchbruch 1998 vergangen und aus dem schnuckeligen Teenie-Schwarm ist ein waschechter Familienpapa geworden. Trotzdem sich Sasha heute am liebsten auf seine eigene kleine Familie konzentriert, kehrte er der Musik nie ganz den Rücken zu. Ob als Coach bei „Sing mein Song – Das Tauschkonzert“ oder als Juror für „The Voice Kids“ seine Musikexpertise ist gefragter denn je. Mit diesem Mann ist garantiert noch zu rechnen!

Sasha: Vom Schmusesänger zum TV-Star

Anders als bei vielen Kollegen der Branche ist Sasha, der eigentlich Sascha Schmitz heißt, der musikalische Erfolg nicht in den Schoß gefallen. Schon parallel zur Schulzeit ackerte der Sänger hart für seinen Durchbruch. Gleich zwei Schul-Bands mit den Namen „Bad to the Bone“ und „Junkfood“ gründete Sasha im Jugendalter, doch erst sein Job als Backgroundsänger der Rapperin Young Deenay ebnete ihm dem Weg nach ganz oben. 1998 gelang dem damals 26-Jährigen mit der gefühlvollen Ballade „If You Believe“ (500.000 verkaufte Platten) der internationale Durchbruch.

Von seinem Image als Schmusesänger konnte sich Sasha, der einige Jahre als Kunstfigur mit der Rockabilly-Band „Dick Brave and the Backbeats“ auf der Bühne stand, mittlerweile lösen und sich stattdessen einen Namen in der großen, weiten -Welt machen. Nachdem er bereits 2007 mit „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ sein -Debüt feierte, ist Sasha seither regelmäßig im TV zu bestaunen. Seit 2014 hat er sich einen festen Juroren-Platz bei "The Voice Kids" und "The Voice Senior" gesichert. Kein Wunder, dass er zuletzt sogar gemeinsam mit seinem besten Freund in „Alles auf Freundschaft – Die Mälzer & Sasha Show“ einen ganz eigenen Sendeplatz bekam. Bühne frei für Sasha!

Sasha & Frau Julia: Es war Liebe auf den dritten Blick

Während Sasha so fleißig an seiner Karriere tüftelt, hat er eine wichtige Sache trotzdem nicht aus den Augen gelassen: Die Liebe! Mit seiner Frau Julia ist der Musiker seit 2011 liiert und seit 2015 glücklich verheiratet. Begegnet sind sich die Turteltauben auf der Arbeit, denn Julia Röntgen ist eigentlich seine Managerin. Dabei waren sich die beiden Eheleute anfangs nicht einmal sympathisch, von Liebe auf den ersten Blick ganz zu schweigen. „Wir sind uns ein halbes Jahr immer wieder über den Weg gelaufen. Irgendwann habe ich mir einen Korb eingefangen“ erzählt Sasha heute über die ersten Begegnungen mit seiner Frau. Und ergänzt schelmisch: „Irgendwann haben wir es dann doch gewagt. Es war wohl Liebe auf den dritten Blick.“

Mittlerweile scheint die Chemie jedoch zu stimmen, denn Sasha spricht nur in den höchsten Tönen von seiner Julia: "tollste Frau der Welt!" Wenn das mal kein romantisches Kompliment ist. Doch so richtig vollkommen ist das Glück der kleinen Familie erst seit 2018. Im November des Jahres konnten sich Sasha und seine Frau über die Geburt ihres Sohnes mit dem Namen Otto Carl Leonard freuen. Seither balanciert der Entertainer zwischen Karriere und Familie, doch dies scheint ihm zu gelingen. In der Kita fühlt sich sein Sohn pudelwohl: "Eigentlich wollte ich Otto erst mit drei in die Kita geben, damit er sagen kann, wenn ihm etwas nicht gefällt. Aber als wir die Kita besucht haben, hätten wir ihn auch gleich da lassen können, so toll fand er es. Wir sind ein 'Working Couple', und in der Kita hat Otto mehr Spaß als zu Hause mit einer Nanny." Doch auch gemeinsame Zeit steht bei Familie Röntgen-Schmitz selbstverständlich auf der Tagesordnung. Mit Kind und Frau verbrachte Sasha zuletzt im Februar 2020 seinen wohlverdienten Urlaub im verschneiten Österreich. Mehr privates Glück geht wohl kaum!

