Im "Sat1.-Frühstücksfernsehen" sorgen Moderatoren wie Alina Merkau (38), Daniel Boschmann (44), Matthias Killing (45) oder Christian Wackert (35) jeden Morgen für gute Laune. Auch Lukas Haunerland (40) gehört seit einigen Jahren fest zur Frühstücksfernsehen-Crew – doch damit ist ganz bald Schluss! Auf Instagram hat der Moderator und Musiker jetzt seinen Abschied bekanntgegeben.

Bereits Ende November verlässt er die beliebte Sat.1-Show! Die Sendung am 29. November wird seine Letzte sein – nach mehr als 1000 Folgen! Danach verabschiedet er sich in eine "kreative Pause", wie er in seinem Insta-Post verkündet.