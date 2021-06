Alina Merkau: Mann & Kinder - So lebt der Frühstücksfernsehen-Star

Bei der „SAT.1-Frühstücksshow“ versprüht Moderatorin Alina Merkau stets eine gute Laune, die ansteckend wirkt. Wenn die 35-Jährige früh um 5:30 Uhr gemeinsam mit ihren Kollegen Marlene Lufen, Jochen Schropp und Co. vor die Kamera tritt, wird auch der letzte Zuschauer wach. Umso trauriger, dass das Publikum in den nächsten Wochen ohne ihre positive Ausstrahlung am Morgen auskommen muss, denn die Moderatorin verabschiedet sich in den Mutterschutz. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rael Hoffmann erwartet Alina Merkau ihr zweites Baby. Doch wer ist eigentlich der unbekannte Mann, der Alina so glücklich macht?