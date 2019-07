Schamhaar-Talk: Michael Wendler verrät, worauf er bei Laura steht

Reddit this

Michael Wendler und Laura Müller halten ihre Fans derzeit mit ihrem Sex-Talk in Atem. Jetzt verraten die beiden sogar, wie sie zum Thema Schambehaarung stehen. Besonders die 18-Jährige hat da klare Vorstellungen!

und seine Freundin Laura Müller sind total verliebt. Die beiden Turteltauben verrieten kürzlich sogar, wie es bei ihnen im Bett läuft. Dabei plauderte die 18-Jährige nicht nur aus, dass ihr Schatz sie entjungfert hat, sondern auch, dass sie beim Sex voll auf ihre Kosten kommt.

Michael Wendler: Neid-Alarm! Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht

Schamloser Schamhaar-Talk

Nun legt der 47-Jährige noch einen drauf und verrät im Interview mit , wie er zum Thema Schambehaarung steht. "Ich mag beides. Ich habe da nichts gegen, wenn sich die Frau mal nicht rasiert hat", erklärt der Schlagerstar. "Also, es muss jetzt nicht 70er-Jahre-Stil sein, so Flechtperücke im Intimbereich. Aber wenn sich die Frau mal zwei Tage nicht rasiert hat, bin ich keiner, der dann rummeckert."

Laura hingegen hat da ganz andere Vorstellungen. Die angehende Influencerin mag es lieber komplett glattrasiert. Was ihre Eltern wohl davon halten, dass sie in der Öffentlichkeit über so viele intime Dinge plaudert?

