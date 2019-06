Schauspielerin Lisa Martinek ist tot

Reddit this

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist am Freitag überraschend gestorben. Sie wurde nur 47 Jahre alt. Die Todesursache wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Lisa Martinek ist tot. Die Schauspielerin starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien. Christian Schertz, der Anwalt der Familie, bestätigte die traurige Nachricht am Sonntag gegenüber der „Deutschen Presseagentur“.

Überraschender Tod

Die -Darstellerin war unter anderem in „Das Duo“, „Blaumacher“ und „Schwester Weiß“ zu sehen. Vor rund einer Woche postete Martinek ein letztes Mal auf . Bald sollten eigentlich wieder Dreharbeiten anstehen.

Martinek wurde nur 47 Jahre alt. Sie hinterlässt ihren Ehemann Giulio Ricciarelli und drei Kinder. Vor knapp zwei Wochen feierte das Paar noch gemeinsam seinen zehnten Hochzeitstag.