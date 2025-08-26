Schauspielerin Verónica Echegui (42) ist gestorben – Das ist zur Todesursache bekannt
Trauer in Spanien: Verónica Echegui ist nach schwerer Krankheit gestorben. Die Schauspielerin wurde nur 42 Jahre alt.
Verónica Echegui erlag ihrer Krebserkrankung.
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Sie galt als eine der größten Schauspieltalente in Spanien. Jetzt ist Verónica Echegui im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Die Zeitung "El País" berichtet in Bezug auf das Umfeld der Darstellerin, dass sie am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben sei. Auch die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen bestätigte den Tod Echeguis.
Verónica Echegui erliegt Krebserkrankung
Auch die Todesursache ist bekannt. Demnach starb die Mimin an den Folgen einer Krebserkrankung. Von der Krankheit soll nur ihr engsten Umfeld gewusst haben.
Echegui feierte 2006 mit der Komödie "Yo soy la Juani" (Mein Name ist Juani) ihren großen Durchbruch. Die Rolle einer jungen Frau, die der Vorstadt entflieht, um Schauspielerin zu werden, brachte ihre mehrere Preise ein. Bei der Berlinale 2009 wurde sie mit dem europäischen Filmpreis Shooting Star geehrt.
Auch beim internationalen Publikum erlangte Verónica Echegui Bekanntheit, unter anderem durch die britisch-mexikanische Liebeskomödie "Book of Love" aus dem Jahr 2022, in der sie neben Sam Claflin vor der Kamera stand. Der Brite gedachte der Schauspielerin bei Instagram. In seiner Story postete er Bilder mit seiner Kollegin und betonte: "Mein Herz ist gebrochen, als ich die Nachricht bezüglich der magischen Verónica Echegui gehört habe."
Bis zuletzt stand sie vor der Kamera
Auch für die Streaming-Dienste stand die Spanierin vor der Kamera, so unter anderem für die Netflix-Serien "Dr. Garcías Patienten" (2023) und "Rein privat" (2022).
Zuletzt war Verónica Echegui als weibliche Hauptrolle in der Apple-TV+-Comedyserie "Love You To Death" zu sehen, in der sie die Rolle der schwangeren Marta spielt, die wieder mit ihrem Jugendfreund Raúl (Joan Amargós) zusammenkommt, der gerade eine Krebsdiagnose erhalten hat.