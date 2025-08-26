Trauer in Spanien

Schauspielerin Verónica Echegui (42) ist gestorben – Das ist zur Todesursache bekannt

Trauer in Spanien: Verónica Echegui ist nach schwerer Krankheit gestorben. Die Schauspielerin wurde nur 42 Jahre alt.

Schwarz-Weiß-Aufnahme von Verónica Echegui. - Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

Verónica Echegui erlag ihrer Krebserkrankung.

© IMAGO / ZUMA Press Wire

VonConstanze Lerch
Senior Editor
Uhr

Sie galt als eine der größten Schauspieltalente in Spanien. Jetzt ist Verónica Echegui im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Die Zeitung "El País" berichtet in Bezug auf das Umfeld der Darstellerin, dass sie am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben sei. Auch die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen bestätigte den Tod Echeguis.

Verónica Echegui erliegt Krebserkrankung

Auch die Todesursache ist bekannt. Demnach starb die Mimin an den Folgen einer Krebserkrankung. Von der Krankheit soll nur ihr engsten Umfeld gewusst haben.

Echegui feierte 2006 mit der Komödie "Yo soy la Juani" (Mein Name ist Juani) ihren großen Durchbruch. Die Rolle einer jungen Frau, die der Vorstadt entflieht, um Schauspielerin zu werden, brachte ihre mehrere Preise ein. Bei der Berlinale 2009 wurde sie mit dem europäischen Filmpreis Shooting Star geehrt.

Terence Stamp schaut grimmig in die Ferne.
Todesfälle
"Star Wars"-Star Terence Stamp ist tot

Auch beim internationalen Publikum erlangte Verónica Echegui Bekanntheit, unter anderem durch die britisch-mexikanische Liebeskomödie "Book of Love" aus dem Jahr 2022, in der sie neben Sam Claflin vor der Kamera stand. Der Brite gedachte der Schauspielerin bei Instagram. In seiner Story postete er Bilder mit seiner Kollegin und betonte: "Mein Herz ist gebrochen, als ich die Nachricht bezüglich der magischen Verónica Echegui gehört habe."

Bis zuletzt stand sie vor der Kamera

Auch für die Streaming-Dienste stand die Spanierin vor der Kamera, so unter anderem für die Netflix-Serien "Dr. Garcías Patienten" (2023) und "Rein privat" (2022).

Zuletzt war Verónica Echegui als weibliche Hauptrolle in der Apple-TV+-Comedyserie "Love You To Death" zu sehen, in der sie die Rolle der schwangeren Marta spielt, die wieder mit ihrem Jugendfreund Raúl (Joan Amargós) zusammenkommt, der gerade eine Krebsdiagnose erhalten hat.

StarsTodesfälle
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group