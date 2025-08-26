Schauspielerin Verónica Echegui (42) ist gestorben – Das ist zur Todesursache bekannt

Auch beim internationalen Publikum erlangte Verónica Echegui Bekanntheit, unter anderem durch die britisch-mexikanische Liebeskomödie "Book of Love" aus dem Jahr 2022, in der sie neben Sam Claflin vor der Kamera stand. Der Brite gedachte der Schauspielerin bei Instagram. In seiner Story postete er Bilder mit seiner Kollegin und betonte: "Mein Herz ist gebrochen, als ich die Nachricht bezüglich der magischen Verónica Echegui gehört habe."