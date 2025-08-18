"Star Wars"-Star ist tot – was zur Todesursache von Terence Stamp bekannt ist

Stamp arbeitete mit den bekanntesten Regisseuren seiner Zeit – darunter Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, William Wyler und George Lucas. Auch in späteren Jahren blieb er regelmäßig in großen Produktionen präsent. So sah man ihn 2008 an der Seite von Tom Cruise in "Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat", 2011 zusammen mit Matt Damon in "Der Plan" sowie 2014 in Tim Burtons "Big Eyes" und zwei Jahre später in "Die Insel der besonderen Kinder". Seine letzte Rolle spielte er 2021 im Horrorthriller "Last Night in Soho", bevor er sich schließlich von der Leinwand zurückzog. Insgesamt wirkte er in fast 100 Film- und Fernsehproduktionen mit.