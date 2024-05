"Schlag den Star": Verschoben auf Sonntag! Das steckt dahinter

Eigentlich flimmert "Schlag den Star" immer samstags über die TV-Bildschirme. Nicht allein deshalb, weil die Show live ist und üblicherweise oftmals bis 1, 2 Uhr nachts geht. Dieses Wochenende müssen Zuschauer:innen aber wohl in den sauren Apfel beißen und sonntags bis tief in die Nacht wach bleiben. Der Grund für die Verschiebung ist das Champions-League-Finale, welches am Samstag, 1. Juni, um 21 Uhr stattfindet.

Die Programmverschiebung soll allerdings einmalig sein. Die kommenden Shows werden wie gewohnt am Samstagabend auf ProSieben laufen.