Schlagersängerin Ela: Plötzlich verstorben - was bislang bekannt ist

Auf Facebook postet der Account "He Ho Stoppelmarkt" die Traueranzeige der Sängerin. Dort werden Zeilen aus dem Lied "Nächstes Mal am Ende der Welt" aufgeführt. Die Texte der Band "Valerie's Garten", bei der Ela in den 1990er Jahren Mitglied war, lauten: "Die gemeinsame Reise ist hier vorbei", "Bis zum nächsten Mal am Ende der Welt", und "Das Licht geht aus und der Vorhang fällt."

Mit diesem Song gelang der Niedersächsin ihr erster Durchbruch. "Nächstes Mal am Ende der Welt" hielt sich 1990 zehn Wochen in den deutschen Charts.

Ihre Beisetzung soll der Anzeige zufolge am 20. September im engsten Kreis der Familie erfolgen.

Unter dem Post findet sich zudem eine Hommage an die Sängerin wieder: "Du hast so viel Licht in diese Welt gebracht, ELA, und es ist schwer zu glauben, dass du nun nicht mehr bei uns bist. Aber in unseren Gedanken und Erinnerungen wirst du für immer weiterleben. Du wirst uns fehlen - aber deine Stimme ist unvergänglich."