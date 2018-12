Schlagerstar Michelle: Heißer NACKT-Schnappschuss aufgetaucht!

Reddit this

Oh, là, là! Mit diesem Schnappschuss bringt Schlagersängerin Michelle das Fan-Blut ordentlich in Wallung!

Das Michelle gerne mal ein paar freizügige Bilder mit ihren treuen Anhängern teilt, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder postet die dabei Schnappschüsse von sich, auf denen sie sich in sexy Outfits präsentiert. Ihr jüngstes Foto erregt nun allerdings besonders viel Aufmerksamkeit...

Michelle zeigt sich in sexy Ensemble

Via " " teilt die Beauty nun einen Post mit ihren Fans, bei dem der "Hotness"-Faktor GARANTIERT ist. Der Grund: ist lediglich mit einem sexy Oberteil bekleidet, welches ein paar pikante Einblicke in ihr Dekolleté gewährt. Dazu kommentiert die sie: "Liebe Fans, ich wünsche euch einen tollen zweiten Advent. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Es ist die wertvollste Zeit die wir haben. Auch ich genieße heute die Zeit mit meinen Kindern und meinem Schatz." Das so eine Botschaft von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar.

Michelles Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Michelle deutlich wird, hat sie mit ihrem Post bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Das ist atemberaubend schön und heiß! Meine Traumfrau" sowie "Bist eine hübsche Frau und machst tolle Musik, danke!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Michelle bei dieser positiven Resonanz mit noch mehr Adventsgrüßen dieser Art überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!