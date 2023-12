Schlagerstar Michelle und Eric Philippi: "Falsch, dich zu lieben"

"Wer sagt, es ist falsch, dich zu lieben", setzt Musiker Eric in der Kommentarspalte noch mal einen drauf. Unbedingt wollen sie den Fans beweisen, wie sehr sie sich lieben. Bei einigen kommt aber genau dieser Versuch gar nicht so gut an. Unter dem Instagram-Post der Verkündung des neuen Songs entladen sich ihre Zuhörer: "Wann verhältst du dich endlich deinem Alter entsprechend Michelle?? Es wird langsam, sehr peinlich, leider." Doch nicht alle hetzen gegen die Blondine. Einige Fans finden die Aktion richtig gut! "Das ist ein sehr schöner Song... Wenn eine ältere Frau ein jüngeren Mann liebt wird gemeckert, aber wenn ein älterer Mann eine junge Frau nimmt, da meckert keiner... ich sag immer, wo die liebe hinfällt", schreibt ein Instagram-User unter ihren Beitrag. Solange Michelle glücklich ist, scheint dem Großteil der Fans ganz egal zu sein, mit wem genau das jetzt an ihrer Seite ist.