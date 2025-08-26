"Ich bin zum Arzt gegangen. Die haben einen Test gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass es Parkinson ist", erzählt er offen. Eine unheilbare Krankheit, die das Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Trotzdem bleibt Turner optimistisch: "Bisher schränkt mich die Krankheit noch nicht so ein. In Zukunft kann das aber so sein." Angst kennt er nicht – stattdessen geht er mit Zuversicht weiter durch's Leben.