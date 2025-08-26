Schlimme Diagnose für "Bauer sucht Frau International"-Kandidat
In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" rührt Kandidat Turner viele Fans: Der 64-Jährige lebt mit einer unheilbaren Krankheit und wünscht sich endlich wieder Schmetterlinge im Bauch.
"Bauer sucht Frau International" startet mit neuen Folgen 2026.
© RTL
Die achte Staffel von "Bauer sucht Frau International" hat mit einer Vorstellungsrunde der neuen Bauern begonnen, denn auch 2026 hoffen einsame Landwirte aus aller Welt, ihre große Liebe zu finden. Besonders berührend: Turner aus Schweden, der trotz einer schweren Diagnose bei RTL sein Herz an eine neue Partnerin verschenken möchte.
Turner betreibt einen Selbstversorgerhof
Turner stammt ursprünglich aus Irland, doch sein Zuhause hat er inzwischen auf der idyllischen Insel Öland in Schweden gefunden. Dort lebt er seinen Traum vom einfachen, freien Leben und betreibt einen Selbstversorgerhof mit Mini-Schweinen, Hühnern, Gänsen und Hunden.
"Schweden bedeutet für mich Freiheit mit wunderschöner Natur. Ich kann tun, was ich will, und niemand stört mich. Das ist meine Heimat", schwärmt er. Neben der Arbeit als Gärtner und Kachelofenbauer liebt Turner die Musik, spielt Schlagzeug, schraubt an seinem Oldtimer-Land Rover und kocht leidenschaftlich gern.
Er bekam die Schock-Diagnose: Parkinson
Doch hinter seiner positiven Ausstrahlung verbirgt sich ein schweres Schicksal. Mit 60 bemerkte Turner erstmals ein Zittern in den Fingern. Was er anfangs für Überlastung hielt, entpuppte sich als etwas viel Ernsteres: Parkinson.
"Ich bin zum Arzt gegangen. Die haben einen Test gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass es Parkinson ist", erzählt er offen. Eine unheilbare Krankheit, die das Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Trotzdem bleibt Turner optimistisch: "Bisher schränkt mich die Krankheit noch nicht so ein. In Zukunft kann das aber so sein." Angst kennt er nicht – stattdessen geht er mit Zuversicht weiter durch's Leben.
So soll seine Traumfrau sein
Seit sieben Jahren ist Turner nun schon Single. Doch damit soll endlich Schluss sein: "Schmetterlinge im Bauch und das Gefühl, dass man fliegt, hatte ich schon lange nicht mehr", gesteht er.
Seine Wunschpartnerin sollte, wie er, die Natur und Tiere lieben, Humor haben und keine Angst davor, das Leben auch mal unkonventionell anzugehen. Gemeinsam möchte er mit ihr den Alltag in Schweden genießen – mit all seinen Höhen und Tiefen.