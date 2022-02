Schnelle Hilfe: 7 Blitz-Tipps gegen Muskelkater

1 RAD FAHREN

Was erst so klingt, als hätte die gesamte InTouch-Redaktion sprichwörtlich ein Rad ab, hilft tatsächlich: Leichte Bewegung (wie beim Fahrradfahren) trägt zur Linderung von schmerzenden Muskeln bei – das liegt daran, dass die gesteigerte Durchblutung die Heilungsprozesse im Gewebe boostert.

2 EIN HEISSES BAD NEHMEN

Immer rein ins warme Nass! Zwickt es nämlich an Oberschenkeln und Po, wird es höchste Zeit für eine gepflegte Wannen-Session. Tauchen wir im warmen Wasser ab, regt das die Durchblutung und den Stoffwechsel an. Das Ergebnis: Die Muskeln entspannen sich und regenerieren sich schneller. So lässt auch der Muskelkater viel schneller nach. PS: Keine Wanne in Sicht? Eine heiße Dusche tut’s auch.

3 SMOOTH TRAINIEREN

Voll motiviert ein knallhartes Ganzkörper-Training absolvieren? Keine so gute Idee! Gerade als Anfänger oder Wiedereinsteiger ist es wichtig, sanft zu beginnen und mit einem umfassenden Aufwärmprogramm zu starten. Während des Trainings immer auf die Signale des Körpers hören: Fühlen sich die Muskeln überanstrengt an, eine Pause einlegen – generell ist es ratsam, zwischen den Workouts (maximal drei pro Woche) mindestens einen Tag zu ruhen. Ein Trainingstagebuch hilft, den Überblick über die Sessions zu wahren.