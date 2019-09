Schock-Diagnose: Ex-GNTM-Teilnehmerin hat Zyste im Gehirn

Reddit this

Paris, Ibiza, Hamburg. Auf posten Influencer aus aller Welt ihre perfekten Urlaubsfotos, Pärchen-Pics und Selfies. Doch: „Alles ist nicht so perfekt, wie es bei Social Media aussieht", erklärt Enisa Bukvic. Wie die Freundin von jetzt in einem -Video verrät, erhielt sie vor zwei Jahren eine schockierende Diagnose.

Simon Desue: Ex-Promi-Big-Brother-Star zeigt seine Freundin

Enisa hat eine Zyste im Kopf

Diese beängstigende Erfahrung teilte die ehemalige GNTM-Kandidatin bisher bewusst nicht mit ihren Fans. Jetzt rückt sie allerdings mit der Sprache raus: „Ich habe eine Zyste in der Mitte meines Gehirns!“ Eigentlich ging sie damals nur wegen ihrer chronischen Migräne zum Arzt. Doch nach ihrem MRT-Termin musste sie zurück in die Klinik. „Wir haben etwas gefunden", teilten die Ärzte ihr mit.

„Das war das krasseste Erlebnis in meinem Leben", so Enisa. „Für mich war das einfach so ein Schock!" Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass die Zyste gutartig ist. Wenn sie nicht wächst, besteht für die Gesundheit des Models keine Gefahr. Alle 12 Monate muss kontrolliert werden, ob sich die Zyste verändert hat.

Heute sieht Enisa das Leben mit anderen Augen. Durch die Diagnose hat sich ihre Einstellung komplett geändert. Nun will sie ein Zeichen setzen: „Ich will, dass Menschen ihr Leben wirklich leben. Wir sind oft so undankbar!“

