Schock-Moment für "Sommerhaus"-Star: E-Roller-Drama um Tessa Bergmeier

So hat Tessa Bergmeier (35) sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Am Dienstag war sie mit ihrer Tochter unterwegs und wollte eigentlich einen entspannten Start in den Tag haben. Doch plötzlich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem E-Roller-Fahrer! Sogar die Polizei rückte an! In ihrer Instagram-Story berichtet das Ex-"GNTM"-Model, was genau passiert ist ...