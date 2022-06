Schön wie Mama: Die Beauty-Geheimnisse der VIP-Mütter und ihrer Töchter

Ava Phillippe & Reese Witherspoon

Schwestern? Denkste! Wie sich Mama Reese jung hält – und welche Tipps sich Ava von ihr abschauen kann:

ERNÄHRUNG

"Ich glaube nicht an Crash-Diäten", so Reese in einem Interview. Dennoch folgt auch Familie Witherspoon ein paar Food-Credos: Statt Schoko-Croissants und Co. schlürft Reese zum Frühstück grüne Smoothies – und das erst gegen Mittag! Als Verfechterin des Intervallfastens achtet sie darauf, zwischen Dinner und Frühstück 16 Stunden Pause einzulegen. Soul Food wie Pasta und frittiertes Hühnchen kommen bei ihr trotzdem gern auf den Teller. Top-Vorbild für Tochter Ava!

SPORT

Mit Yoga, Pilates und Ausdauertraining gehört Bewegung an sechs Tagen pro Woche fest in Reeses Tagesablauf – und Ava? Die macht einfach mit! In L.A. sieht man das Duo häufig gemeinsam joggen.

IHR SCHÖNHEITSGEHEIMNIS

Reeses A und O für einen Glow-Teint: eine gründliche Reinigung. Ihr Favorit: ein rückfettendes Reinigungsöl, das Talg und Make-up-Reste entfernt, ohne die Haut auszutrocknen. Und natürlich: innere Schönheit: "Es klingt kitschig, aber ich glaube fest an Mamas Motto: Wenn man andere Menschen freundlich behandelt, strahlt man von innen heraus", verriet Ava kürzlich.

