Schwanger nach Sex mit 100 Männern: Wer ist der Vater von Lily Phillips Baby?

Lily Phillips (23) ist schwanger! Das verkündet die britische OnlyFans-Creatorin jetzt auf Instagram. "Das Geheimnis ist raus", schreibt sie zu einem Foto mit deutlich zu erkennenden Babybauch. Das Bizarre daran: Lily Phillips machte in den vergangenen Monaten vor allem mit einer Sache Schlagzeilen: Sie stellte den Rekord auf, mit 101 Männern innerhalb 24 Stunden zu schlafen, was in einer YouTube-Dokumentation festgehalten wurde. Ihr nächstes Ziel sollte es sein, das Ganze mit 1000 (!) Männern in 24 Stunden zu wiederholen. Doch mit einem Baby im Bauch wird Lily dieses Ziel nun (hoffentlich) nicht mehr verfolgen.

Allerdings fragen sich jetzt Fans der 23-Jährigen: Ist der Vater einer der 101 Männer?