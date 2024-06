"Schwiegertochter gesucht"-Ingo: Harter Kampf! Eine OP soll ihm endlich helfen

"Der Termin steht fest für die Magen-OP. Am 22.7. geht es unters Messer. Das heißt, am 13.7. das letzte Mal noch Party machen. Das haben die mir erlaubt", verkündet Ingo in seiner Instagram-Story. "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat."

Auch Ingos Frau Annika kann es kaum glauben. "Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Am 22.7.2024 beginnt dein Leben 2.0. Es war ein langer, schwerer Weg bis hierhin und die Zeit nach der OP wird alles für uns ändern. Ich liebe dich", schreibt Annika stolz.

Für die Zeit nach der Operation hat Ingo auch schon die ersten Pläne: Er möchte endlich wieder an TV-Formaten teilnehmen, sobald die Pfunde gepurzelt sind! Seine Fans dürfen also gespannt sein ...